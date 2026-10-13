Сколько платит ФЛП II группы в 2026 году

С 1 января 2026 года для ФЛП II группы максимальная ставка единого налога составляет 1 729,40 гривны в месяц, сообщают в Государственной налоговой службе Украины. Это 20% от минимальной зарплаты, которая с начала года установлена на уровне 8 647 гривен. При этом конкретный размер единого налога определяет местный совет, поэтому в отдельных общинах он может быть ниже максимального.

Обратите внимание! Помимо единого налога, предприниматель должен уплачивать военный сбор. Для ФЛП II группы в 2026 году он составляет 864,70 гривны в месяц, то есть 10% от минимальной зарплаты. Уплачивать этот сбор нужно ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.

Еще один обязательный платеж – единый социальный взнос. Минимальный ЕСВ для ФЛП в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц, что соответствует 22% от минимальной зарплаты. За квартал минимальный взнос составляет 5 707,02 гривны.

Таким образом, если для предпринимателя применяется максимальная ставка единого налога, ежемесячная нагрузка состоит из:

1 729,40 гривны – единый налог;

864,70 гривны – военный сбор;

1 902,34 гривны – ЕСВ.

Итого 4 496,44 гривны в месяц, или 53 957,28 гривны в год, если уплачивать максимальную ставку единого налога в течение всех 12 месяцев.

Важно! При этом фактическая сумма может быть меньше, если местный совет установил для конкретного вида деятельности ставку единого налога ниже максимальной.

Какой доход может иметь ФЛП II группы и когда возникают проблемы

В 2026 году предельный объем дохода для ФЛП II группы составляет 7 211 598 гривен в календарный год. Это соответствует 834 размерам минимальной зарплаты.

Важно! Для пребывания в II группе предприниматель должен соответствовать условиям, установленным Налоговым кодексом. В частности, эта группа предназначена для физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют услуги населению и плательщикам единого налога, занимаются производством или продажей товаров либо работают в сфере ресторанного хозяйства. Количество наемных работников при этом не должно превышать 10 человек.

Отдельно следует следить за видами деятельности и способом проведения расчетов. Если ФЛП II группы получает доход от деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы, использует запрещенный способ расчетов или превышает установленный лимит дохода, к такому доходу применяется ставка единого налога 15%.

Превышение лимита также может стать основанием для перехода на другую систему налогообложения. Поэтому предпринимателю важно вести учет доходов в течение года, а не проверять лимит только в конце отчетного периода.

Обратите внимание! При этом сам факт отсутствия дохода не отменяет фиксированные платежи ФЛП II группы. По общему правилу предприниматель продолжает уплачивать единый налог, военный сбор и минимальный ЕСВ независимо от того, были ли фактические поступления.

В то же время в отношении ЕСВ закон предусматривает отдельные исключения и льготы для определенных категорий предпринимателей. Поэтому перед уплатой стоит проверить, имеет ли конкретный ФЛП право на освобождение от ЕСВ.

К слову, мы писали, что предприниматели должны уплачивать военный сбор по правилам, установленным на 2026 год. Для большинства ФЛП, работающих по единому налогу, сумма зависит от группы и способа налогообложения.