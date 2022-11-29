Назад у 70-і: сучасні покупці почали поводитись, як їхні батьки – цікаве дослідження

Зростаюча інфляція та глобальна рецесія економіки неабияк вплинули на тенденції, пріоритети і витрати споживачів. Сучасні покупці повертаються до споживчої моделі поведінки, притаманної 70 – 80-им рокам минулого століття.

Так, поведінка сучасних споживачів все більше нагадує споживчу поведінку попереднього покоління, тобто їхніх батьків. Про це свідчить дослідження Information Resources Inc (IRi), проведене на 14 основних ринках Європи, США та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Читайте також Посилюємо кіберфронт: як українському бізнесу захиститися від атак

Деталі дослідження

За результатами дослідження IRi, споживачі нині дедалі частіше вимушені адаптуватися, оскільки інфляційний тиск прямо впливає на підвищення цін у супермаркетах. У поєднанні зі зростанням вартості енергоносіїв, повільним підвищенням зарплат та дефіцитом пропозиції на ринках, переважна більшість покупців змушена робити важкий вибір у власних повсякденних витратах.

Безліч споживачів нині покладається на особисті заощадження, аби вижити. Тому їхня споживча поведінка все частіше нагадує поведінку їхніх батьків, дідусів та бабусь у період 70 – 80-их років минулого століття.

Споживачі взяли під жорсткий контроль те, де і як вони роблять покупки, що купують і як споживають. Найбільш стійкими категоріями нині є свіжі та охолоджені продукти, безалкогольні напої і засоби гігієни, а ось зниження продажів спостерігається у сегменті алкоголю, товарів для дому та заморожених продуктів,

– йдеться у висновку IRi.

Зазначається, що близько 58% споживачів сьогодні економлять на найнеобхіднішому, зокрема на їжі та опаленні. Водночас, 35% покладаються на особисті заощадження та позики задля оплати рахунків.

В Європі близько 30% споживачів змінюють місце покупок задля кращої цінової пропозиції, а 26% підуть до іншого магазину, якщо звичний для них бренд буде недоступним. При цьому, 34% шукатимуть іншу точку продажу, де необхідний їм товар продається по акції.

Крім того, близько 22% споживачів здійснюють менше поїздок на закупи, ніж раніше, а 21% планує, скільки грошей можна потратити на той чи інший товар. 49% покупців оцінюють, скільки товару їм насправді потрібно, аби менше споживати й, відповідно, менше витрачати. Водночас, 58% регулярно порівнюють ціни на подібні продукти.

Також споживачі дедалі частіше обирають варіант приготування їжі вдома. А ось ті, хто досі обідає поза власною оселею, здебільшого обирає дешеві заклади. Найбільше це стосується споживання кави, – готовий напій купують дедалі рідше, натомість частіше випивають її вдома.