Так, поведение современных потребителей все больше напоминает потребительское поведение предыдущего поколения, то есть их родителей. Об этом свидетельствует исследование Information Resources Inc (IRi), проведенное на 14 основных рынках Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Детали исследования

По результатам исследования IRi, потребители сегодня все чаще вынуждены адаптироваться, поскольку инфляционное давление оказывает прямое влияние на повышение цен в супермаркетах. В сочетании с ростом стоимости энергоносителей, медленным повышением зарплат и дефицитом предложения на рынках, большинство покупателей вынуждены делать тяжелый выбор в собственных повседневных затратах.

Множество потребителей сейчас возлагается на личные сбережения, чтобы выжить. Поэтому их потребительское поведение все чаще напоминает поведение их родителей, дедушек и бабушек в период 70 – 80-х годов прошлого века.

Потребители взяли под жесткий контроль то, где и как они совершают покупки, что покупают и как потребляют. Наиболее устойчивыми категориями являются свежие и охлажденные продукты, безалкогольные напитки и средства гигиены, а вот снижение продаж наблюдается в сегменте алкоголя, товаров для дома и замороженных продуктов,

– говорится в заключении IRi.

Отмечается, что около 58% потребителей сегодня экономят на самом необходимом, в том числе на еде и отоплении. В то же время, 35% возлагаются на личные сбережения и ссуды для оплаты счетов.

В Европе около 30% потребителей меняют место покупок для лучшего ценового предложения, а 26% пойдут в другой магазин, если привычный для них бренд будет недоступен. При этом, 34% будут искать другую точку продажи, где необходимый им товар продается по акции.

Кроме того, около 22% потребителей совершают меньше поездок на закупки, чем раньше, а 21% планирует, сколько денег можно потратить на тот или иной товар. 49% покупателей оценивают, сколько товара им действительно нужно, чтобы меньше потреблять и, соответственно, меньше тратить. В то же время, 58% регулярно сравнивают цены на похожие продукты.

Также потребители все чаще выбирают вариант приготовления пищи дома. А вот те, кто до сих пор обедает вне собственного дома, в основном выбирает дешевые заведения. Больше всего это касается потребления кофе, – готовый напиток покупают все реже, а чаще выпивают его дома.

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