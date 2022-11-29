Так, поведінка сучасних споживачів все більше нагадує споживчу поведінку попереднього покоління, тобто їхніх батьків. Про це свідчить дослідження Information Resources Inc (IRi), проведене на 14 основних ринках Європи, США та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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Деталі дослідження

За результатами дослідження IRi, споживачі нині дедалі частіше вимушені адаптуватися, оскільки інфляційний тиск прямо впливає на підвищення цін у супермаркетах. У поєднанні зі зростанням вартості енергоносіїв, повільним підвищенням зарплат та дефіцитом пропозиції на ринках, переважна більшість покупців змушена робити важкий вибір у власних повсякденних витратах.

Безліч споживачів нині покладається на особисті заощадження, аби вижити. Тому їхня споживча поведінка все частіше нагадує поведінку їхніх батьків, дідусів та бабусь у період 70 – 80-их років минулого століття.

Споживачі взяли під жорсткий контроль те, де і як вони роблять покупки, що купують і як споживають. Найбільш стійкими категоріями нині є свіжі та охолоджені продукти, безалкогольні напої і засоби гігієни, а ось зниження продажів спостерігається у сегменті алкоголю, товарів для дому та заморожених продуктів,

– йдеться у висновку IRi.

Зазначається, що близько 58% споживачів сьогодні економлять на найнеобхіднішому, зокрема на їжі та опаленні. Водночас, 35% покладаються на особисті заощадження та позики задля оплати рахунків.

В Європі близько 30% споживачів змінюють місце покупок задля кращої цінової пропозиції, а 26% підуть до іншого магазину, якщо звичний для них бренд буде недоступним. При цьому, 34% шукатимуть іншу точку продажу, де необхідний їм товар продається по акції.

Крім того, близько 22% споживачів здійснюють менше поїздок на закупи, ніж раніше, а 21% планує, скільки грошей можна потратити на той чи інший товар. 49% покупців оцінюють, скільки товару їм насправді потрібно, аби менше споживати й, відповідно, менше витрачати. Водночас, 58% регулярно порівнюють ціни на подібні продукти.

Також споживачі дедалі частіше обирають варіант приготування їжі вдома. А ось ті, хто досі обідає поза власною оселею, здебільшого обирає дешеві заклади. Найбільше це стосується споживання кави, – готовий напій купують дедалі рідше, натомість частіше випивають її вдома.

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