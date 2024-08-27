Роботі немає кінця: скільки стажу треба, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Щороку вимоги до страхового стажу в Україні ростуть. Так триватиме до 2028 року.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію

Щороку до 2028 року в Україні зростають вимоги до страхового стажу рівно на рік. Так, щоб вийти торік на пенсію у 60 років, треба було 30 років стажу, тоді як зараз – 31 рік.

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Нагадаємо! Нині вимоги до стажу лишаються незмінними лише для 65 років. Щоб піти на пенсію цього віку, треба 15 років стажу.

Вимоги до стажу сьогодні такі:

у 60 років – 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – 21 рік страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Особи, які не мають достатньо років трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.