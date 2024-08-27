Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Ежегодно до 2028 года в Украине растут требования к страховому стажу ровно на год. Так, чтобы выйти в прошлом году на пенсию в 60 лет, надо было 30 лет стажа, тогда как сейчас – 31 год.

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Напомним! Сейчас требования к стажу остаются неизменными только для 65 лет. Чтобы уйти на пенсию этого возраста, надо 15 лет стажа.

Требования к стажу сегодня такие:

в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Лица, которые не имеют достаточно лет трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2 361 гривну и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.