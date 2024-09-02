Головна профспілка Ізраїлю сьогодні страйкуватиме

Голова ізраїльської профспілки Гістадрут, Арнон Бар-Давид закликав людей вийти страйкувати сьогодні о 6 ранку. Мета такої акції змусити владу Ізраїлю укласти угоду про повернення заручників, яких утримує ХАМАС в Газі.

Страйки в Ізраїлі

Профспілка Арнон Бар-Давида представляє сотні тисяч працівників у країні. Він закликав усіх цивільних приєднатися до акції у аеропорті Бен-Гуріон буде, який закритий з 8 ранку.

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Страйк планується лише на понеділок, проте Бар-Давид розкритикував діючий уряд за нездатність повернути заручників живими.

Нехтування економікою має бути припинено, Ізраїль повинен бути повернутий до розумної рутини... Ми повинні укласти угоду. Угода важливіша за все інше,

– сказав організатор страйку.

Нагадаємо! Нині у заручниках ХАМАСу знаходиться близько 101 заручник. Ізраїль вважає, що третини з них уже немає в живих.