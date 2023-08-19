Струтинський спиртзавод на Львівщині виставили на аукціон: об'єкт коштує десятки мільйонів

Приватизація спиртних заводів набирає обертів. Цього разу "з молотка" піде завод у Струтині, що на Львівщині.

Вже 5 вересня Фонд державного майна планує продати Струтинський спиртзавод. Стартову ціну об'єкта відомство оцінило у 31,3 мільйона гривень.

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Загальна площа будівель, які належать спиртзаводу, складає 15,5 тисяч квадратних метрів. Йдеться про 24 об'єкти, такі як адмінбудівлі, склади, зерносховища, цехи та майстерні. Окрім того, у вартість об'єкта входять 9 транспортних засобів та 600 одиниць устаткування.

Раніше на аукціон виставили спиртзавод на Київщині. Стартову вартість об'єкта оцінили у майже 10 мільйонів гривень.

Переможцеві аукціону потрібно буде заплатити не лише остаточну ціну. Також на його гаманець лягає борг перед бюджетом та працівниками у розмірі 31,3 мільйона гривень.

Струтинський завод модернізували у 2019 році. Зараз він може виготовляти 22 тисячі літрів етилового спирту на добу.

Спиртзаводи можна використовувати не лише для виробництва алкогольних напоїв. Крім харчових спиртів, ці підприємствфа виробляють також технічні спирти та біоетанол. Тому коло потенційних інвесторів набагато ширше – це і виробники автомобільного палива, і фармацевтичні компанії, і аграрні компанії, які зацікавлені в переробці власної продукції,

– йдеться у повідомленні фонду.

ФДМУ вже продав 14 спиртзаводів, поповнивши бюджет на 965 мільйонів гривень. У середньому вартість кожного об'єкта під час аукціону зростала втричі.