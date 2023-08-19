Уже 5 сентября Фонд госимущества планирует продать Струтинский спиртзавод. Стартовую цену объекта ведомство оценило в 31,3 миллиона гривен.

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Общая площадь зданий, принадлежащих спиртзаводу, составляет 15,5 тысячи квадратных метров. Речь идет о 24 объектах, таких как админздания, склады, зернохранилища, цеха и мастерские. Кроме того, в стоимость объекта входят 9 транспортных средств и 600 единиц оборудования.

Ранее на аукцион выставили спиртзавод в Киевской области. Стартовую стоимость объекта оценили почти в 10 миллионов гривен.

Победителю аукциона нужно будет заплатить не только окончательную цену. Также на его кошелек ложится долг перед бюджетом и работниками в размере 31,3 миллиона гривен.

Струтинский завод был модернизирован в 2019 году. Сейчас он может производить 22 тысячи литров этилового спирта в сутки.

Спиртзаводы можно использовать не только для производства алкогольных напитков. Кроме пищевых спиртов, эти предприятия производят также технические спирты и биоэтанол. Поэтому круг потенциальных инвесторов гораздо шире – это и производители автомобильного топлива, и фармацевтические компании, и аграрные компании, заинтересованные в переработке собственной продукции.

– говорится в сообщении фонда.

ФГИ уже продал 14 спиртзаводов, пополнив бюджет на 965 миллионов гривен. В среднем стоимость каждого объекта на аукционе росла в три раза.