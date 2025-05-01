Apple зловили на брехні в суді — компанії загрожують серйозні наслідки

Apple порушила судову постанову США, яка вимагала створити умови для більш відкритої конкуренції в App Store, зокрема щодо способів завантаження додатків і здійснення оплат.

Apple проігнорувала рішення суду

Суддя встановила, що компанія не дотрималася її попереднього припису, винесеного в межах антимонопольного позову, поданого Epic Games – розробником гри Fortnite. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву окружної судді Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, передає 24 Канал.

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Вона різко розкритикувала дії Apple, заявивши, що "постійні спроби втручатися в конкуренцію не будуть терпимими".

За її словами, судове рішення – не привід для торгу, а обов'язковий до виконання наказ.

Розпочато розслідування

Гонсалес Роджерс також звернулася до федеральних прокурорів із проханням розпочати кримінальне розслідування щодо можливої неповаги до суду з боку компанії та її віце-президента з фінансів Алекса Романа.

Його свідчення про те, як Apple нібито виконувала вимоги суду, суддя охарактеризувала як "дезінформацію та відверту брехню".

Позиція Apple

У відповідь Apple заявила, що не погоджується з ухвалою та планує її оскаржити. Компанія також запевнила, що виконає судове рішення.

Довідково. Після оголошення рішення акції Apple впали приблизно на 1,6 %.