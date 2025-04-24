За що оштрафували компанії

За рішенням Єврокомісії, Apple оштрафовано на 500 мільйонів євро. Компанію звинуватили в тому, що вона ускладнювала розробникам можливість інформувати користувачів про інші способи оплати поза межами App Store, а також обмежувала доступ до зовнішніх сайтів для підписки чи купівлі, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Після падіння Apple: яка компанія очолила рейтинг найдорожчих компаній світу

Meta отримала штраф у розмірі 200 мільйонів євро. Йдеться про модель монетизації Facebook та Instagram, де користувачів змушували або погоджуватись на використання їхніх персональних даних для реклами, або платити за повну її відсутність.

Позиція техногігантів

Apple у своїй відповіді заявила, що зміни, яких вимагає ЄС, можуть поставити під загрозу безпеку користувачів і розробників. Компанія наполягає на альтернативних підходах до забезпечення відповідності законодавству.

Meta, своєю чергою, погодилася пом’якшити рекламні практики для безплатних користувачів у ЄС: тепер вони бачитимуть менше агресивної персоналізованої реклами, зокрема такої, що неможливо пропустити.

Що тепер

Обидві компанії мають 60 днів на виконання вимог. У разі невиконання можливе накладення додаткових штрафів, які можуть сягати до 10% річного світового обороту, а в разі повторного порушення — до 20%.