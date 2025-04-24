За что оштрафовали компании

За решению Еврокомиссии, Apple оштрафована на 500 миллионов евро. Компанию обвинили в том, что она усложняла разработчикам возможность информировать пользователей о других способах оплаты вне App Store, а также ограничивала доступ к внешним сайтам для подписки или покупки, рассказывает 24 Канал.

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Meta получила штраф в размере 200 миллионов евро. Речь идет о модели монетизации Facebook и Instagram, где пользователей заставляли или соглашаться на использование их персональных данных для рекламы, или платить за полное ее отсутствие.

Позиция техногигантов

Apple в своем ответе заявила, что изменения, которых требует ЕС, могут поставить под угрозу безопасность пользователей и разработчиков. Компания настаивает на альтернативных подходах к обеспечению соответствия законодательству.

Meta, в свою очередь, согласилась смягчить рекламные практики для бесплатных пользователей в ЕС: теперь они будут видеть меньше агрессивной персонализированной рекламы, в частности такой, что невозможно пропустить.

Что теперь

Обе компании имеют 60 дней на выполнение требований. В случае невыполнения возможно наложение дополнительных штрафов, которые могут достигать до 10% годового мирового оборота, а в случае повторного нарушения - до 20%.