Apple проигнорировала решение суда

Судья установила, что компания не придерживалась ее предыдущего предписания, вынесенного в рамках антимонопольного иска, поданного Epic Games – разработчиком игры Fortnite. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружной судьи Ивонн Гонсалес Роджерс в Окленде, передает 24 Канал.

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Она резко раскритиковала действия Apple, заявив, что "постоянные попытки вмешиваться в конкуренцию не будут терпимыми".

По ее словам, судебное решение – не повод для торга, а обязательный к исполнению приказ.

Начато расследование

Гонсалес Роджерс также обратилась к федеральным прокурорам с просьбой начать уголовное расследование относительно возможного неуважения к суду со стороны компании и ее вице-президента по финансам Алекса Романа.

Его показания о том, как Apple якобы выполняла требования суда, судья охарактеризовала как "дезинформацию и откровенную ложь".

Позиция Apple

В ответ Apple заявила, что не согласна с решением и планирует его обжаловать. Компания также заверила, что выполнит судебное решение.

Справочно. После объявления решения акции Apple упали примерно на 1,6 %.