Суд зняв арешт з акцій Київстару та lifecell: що буде з частками росіян

Як відомо, раніше суд арештував акції операторів зв'язку Київстар та lifecell через те, що серед власників були підсанкційні росіяни. Тепер суд вирішив дещо уточнити своє рішення.

Зняття арешту з акцій мобільних операторів

13 жовтня Шевченківський районний суд вирішив уточнити рішення про арешт акцій популярних мобільних операторів. Йдеться про цінні папери Київстар і lifecell, частка яких належала російським олігархам.

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4 жовтня суд арештував 100% корпоративних прав ТОВ "Лайфселл" та

99,99% статутного капіталу ПрАТ "Київстар". Потім Офіс генерального прокурора ще раз звернувся до суду, повідомивши про описку у рішенні.

Раніше Україна планувала націоналізувати частку власності Київстару, яка належить росіянам.

З'ясувалося, що арешт потрібно накласти лише на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% статутного капіталу Київстару. Саме ці частки належать компанії LetterOne, яка пов'язана з російськими олігархами Фрідманом, Авеном та Косоговим.

Суд пішов назустріч прокурору та виправив попереднє рішення. Що стосується інших пунктів, вони залишаються незмінними.