Снятие ареста с акций мобильных операторов

13 октября Шевченковский районный суд решил уточнить решение об аресте акций популярных мобильных операторов. Речь идет о ценных бумагах Киевстара и lifecell, доля которых принадлежала российским олигархам.

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4 октября суд арестовал 100% корпоративных прав ООО "Лайфселл" и

99,99% уставного капитала ЧАО "Киевстар". Затем Офис генерального прокурора еще раз обратился в суд, сообщив об описке в решении.

Интересно! Ранее Украина планировала национализировать принадлежащую россиянам долю собственности Киевстара.

Выяснилось, что арест необходимо наложить только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара. Именно эти части принадлежат компании LetterOne, которая связана с российскими олигархами Фридманом, Авеном и Косоговым.

Суд пошел навстречу прокурору и исправил предварительное решение. Что касается других пунктов, то они остаются неизменными.