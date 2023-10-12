Украина станет совладельцем "Киевстара"

Государство рассматривает возможные варианты национализации доли компании "Киевстар", принадлежавшей подсанкционным российским олигархам. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

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Россиянам принадлежало 45% компании, именно эту часть может национализировать Украина. Получить полный контроль над Киевстаром невозможно, ведь часть компании принадлежит корпорации VEON, а санкции были применены только к отдельным российским гражданам.

Для других акционеров нет угрозы. Национализированной может быть только доля подсанкционных лиц. Единственное, возможное частичное разбалансирование, пока будет продолжаться передача акций государству,

– рассказали в юридической компании Winner.

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Будут ли проблемы у абонентов и как национализация повлияет на "Киевстар"

По мнению юристов, текущей работе компании ничего не угрожает, поэтому все абоненты будут пользоваться услугами, как обычно. В этом направлении никаких изменений ждать не стоит. Государство просто не допустит сбоев в работе столь крупного мобильного оператора.

Национализация может повлиять на капитализацию "Киевстара", ведь смена владельцев всегда сказывается на показателях компаний на биржах и кредитном рейтинге. Следовательно, VEON стоит приготовиться к легкому шторму, но больших проблем пока не предполагают.

VEON ушел из России

Недавно в VEON сообщили о полном выходе с российского рынка. Впрочем, ранее компания не называла войну России против Украины войной, поэтому существует вероятность, что бегство с рынка окупантов обусловлено давлением санкций и проблемами Михаила Фридмана на мировой арене.