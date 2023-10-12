Україна стане співвласником "Київстару"

Держава розглядає можливі варіанти націоналізації частки компанії "Київстар", яка належала підсанкційним російським олігархам. Йдеться про Міхаіла Фрідмана, Пєтра Авена та Андрєя Косогова.

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Росіянам належало 45% компанії, саме цю частку може націоналізувати Україна. Отримати повний контроль над "Київстаром" неможливо, адже частина компанії належить корпорації VEON, а санкції були застосовані лише до окремих російських громадян.

Для інших акціонерів загрози немає. Націоналізованою може бути тільки частка підсанкційних осіб. Єдине, можливе часткове розбалансування, поки триватиме передача акцій державі,

– розповіли у юридичній компанії Winner.

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Чи будуть проблеми в абонентів та як націоналізація вплине на "Київстар"

На думку юристів, поточній роботі компанії нічого не загрожує, тому усі абоненти будуть користуватися послугами, як і зазвичай. У цьому напрямку жодних змін очікувати не варто. Держава просто не допустить збоїв у роботі такого великого мобільного оператора.

Націоналізація може вплинути на капіталізацію "Київстару", адже зміна власників завжди позначається на показниках компаній на біржах та кредитному рейтингу. Відтак, VEON варто приготуватися до легкого шторму, але великих проблем наразі не передбачають.

VEON пішов з Росії

Нещодавно у VEON повідомили про повний вихід з російського ринку. Втім, раніше компанія не називала війну Росії проти України війною, тож існує ймовірність, що втеча з ринку окупантів зумовлена тиском санкцій та проблемами Міхаіла Фрідмана на світовій арені.