Veon пішов з Росії – компанія має власників, наближених до Кремля

Телеком-холдинг Veon оголосив про свій вихід з російського ринку. Компанія, яка володіє "Київстаром", нарешті продала свій бізнес на території агресора.

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Новим власником активів стала група босів PJSC VimpelCom (компанії належить "Білайн"), яку очолює СЕО "Вимпелкома" Алєксандр Торбахов. До цієї угоди Veon був власником усіх 100% "Вимпелкома".

Важливо! Veon у своєму офіційному повідомленні стверджує, що угода не передбачає buy-back, тобто можливостей викупити бізнес назад. Тобто компанія покидає російський ринок остаточно та назавжди.

Тепер холдинг хоче зосередитися на роботі у Пакистані, Бангладеші, Україні, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані. Що стосується "Вимпелкома", то компанія активно співпрацює з російською владою та допомагала окупантам налагоджувати зв'язок на тимчасово окупованих територіях.

Варто зазначити, що серед власників Veon є підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман, через що суд арештував 100% корпоративних прав "Київстару" – найбільшого мобільного оператора країни. Вихід Veon з Росії не варто розглядати як крок на підтримку України: у компанії ніколи не називали вторгення окупантів війною та активно розвивали бізнес на території агресора.

Що стосується "Київстару", то в компанії запевнили, що арешт активів одного з власників не позначиться на поточній роботі.