Veon ушел из России – компания имеет владельцев, приближенных к Кремлю

Телеком-холдинг Veon заявил о своем уходе с российского рынка. Компания, владеющая "Киевстаром", наконец-то продала свой бизнес на территории агрессора.

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Новым владельцем активов стала группа боссов PJSC VimpelCom (компании принадлежит "Билайн"), возглавляемая СЕО "ВымпелКома" Александром Торбаховым. До этого соглашения Veon был владельцем всех 100% "ВымпелКома".

Важно! Veon в своем официальном сообщении утверждает, что сделка не предусматривает buy-back, то есть возможности выкупить бизнес обратно. То есть, компания покидает российский рынок окончательно и навсегда.

Теперь холдинг хочет сосредоточиться на работе в Пакистане, Бангладеш, Украине, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Что касается "ВымпелКома", то компания активно сотрудничает с российскими властями и помогала оккупантам налаживать связь на временно оккупированных территориях.

Стоит отметить, что среди владельцев Veon есть подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман, из-за чего суд арестовал 100% корпоративных прав "Киевстара" – крупнейшего мобильного оператора страны. Выход Veon из России не следует рассматривать как шаг в поддержку Украины: в компании никогда не называли вторжение оккупантов войной и активно развивали бизнес на территории агрессора.

Что касается "Киевстара", то в компании заверили, что арест активов одного из собственников не отразится на текущей работе.