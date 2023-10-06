Ничего не стоящее обещание

В марте 2022 года Restaurant Brands International, которой принадлежит 15% бизнеса Burger King в России, заявляла о своей готовности прекратить деятельность на территории оккупантов. Мол, они понимают репутационные риски и то, что налоги в России финансируют войну против Украины.

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Представители RBI заявляли, что не могли просто закрыть рестораны в России из-за сложных условий франчайзингового соглашения". Вместо этого они ищут покупателя своей доли бизнеса на территории агрессора. Прошло 18 месяцев, однако никакой новой информации по выходу из России компания предоставить не готова.

Важно! По мнению Стивена Тиана, являющегося членом группы Йельского университета по отслеживанию работы международного бизнеса в России, разговоры об "условиях договора" – это "просто пыль в глаза". Поэтому Starbucks почему-то удалось разорвать все сделки и уйти из России. То же самое касается и главного конкурента Burger King McDonald's.

Критики RBI считают, что бизнес просто поддерживает режим Путина, ведь за это время можно найти множество путей выхода из России. В компании же уверяют, что не инвестируют в российский Burger King и не получали от него прибыли еще с начала 2022 года.

По мнению экспертов, RBI может расторгнуть соглашение о франшизе даже без особых юридических последствий, поскольку вряд ли международные суды встанут на сторону агрессора. А вот что касается репутационных потерь за работу на территории оккупантов, то почему-то владельцы Burger King их во внимание не принимают.