Обіцянка, яка нічого не вартує

У березні 2022 року Restaurant Brands International, якій належить 15% бізнесу Burger King у Росії, заявляла про свою готовність припинити діяльність на території окупантів. Мовляв, вони розуміють репутаційні ризики та те, що податки у Росії фінансують війну проти України.

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Представники RBI заявляли, що не могли просто закрити ресторани в Росії через складні умови франчайзингової угоди". Натомість вони шукають покупця своєї частки бізнесу на території агресора. Пройшло 18 місяців, проте жодної нової інформації щодо виходу з Росії компанія надати не готова.

Важливо! На думку Стівена Тіана, який є членом групи Єльського університету з відстежування роботи міжнародного бізнесу в Росії, розмови про "умови договору" – це "просто пилюка в очі". Тому ж Starbucks чомусь вдалося розірвати всі угоди та піти з Росії. Це ж стосується і головного конкурента Burger King McDonald's.

Критики RBI вважають, що бізнес просто підтримує режим Путіна, адже за цей час можна було знайти безліч шляхів виходу з Росії. Натомість у компанії запевняють, що не інвестують у російський Burger King та не отримували від нього прибутків ще з початку 2022 року.

На думку експертів, RBI може розірвати угоду про франшизу навіть без особливих юридичних наслідків, оскільки навряд чи міжнародні суди стануть на бік агресора. А от що стосується репутаційних втрат за роботу на території окупантів, то чомусь власники Burger King їх до уваги не беруть.