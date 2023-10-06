Обіцянка, яка нічого не вартує
У березні 2022 року Restaurant Brands International, якій належить 15% бізнесу Burger King у Росії, заявляла про свою готовність припинити діяльність на території окупантів. Мовляв, вони розуміють репутаційні ризики та те, що податки у Росії фінансують війну проти України.
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Представники RBI заявляли, що не могли просто закрити ресторани в Росії через складні умови франчайзингової угоди". Натомість вони шукають покупця своєї частки бізнесу на території агресора. Пройшло 18 місяців, проте жодної нової інформації щодо виходу з Росії компанія надати не готова.
Критики RBI вважають, що бізнес просто підтримує режим Путіна, адже за цей час можна було знайти безліч шляхів виходу з Росії. Натомість у компанії запевняють, що не інвестують у російський Burger King та не отримували від нього прибутків ще з початку 2022 року.
На думку експертів, RBI може розірвати угоду про франшизу навіть без особливих юридичних наслідків, оскільки навряд чи міжнародні суди стануть на бік агресора. А от що стосується репутаційних втрат за роботу на території окупантів, то чомусь власники Burger King їх до уваги не беруть.