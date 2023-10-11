Польский удар по "Газпрому"

EuRoPol GAZ – это совместное газотранспортное предприятие Польши и компании, которая является владельцем польского участка газовой магистрали "Ямал – Европа". Согласно решению польских властей, доля российской компании в этом предприятии теперь полностью переходит в управление польской компании Orlen.

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Раньше Orlen принадлежало 48% EuRoPol GAZ. После решения польских властей концерн получил полный контроль над предприятием, ранее бывшим совместным с "Газпромом".

Кстати! Протяженность газопровода "Ямал – Европа" – 2 тысячи километров, его проектная мощность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год. Польский участок – это 683 километра линий и 5 компрессорных станций.

Санкции против "Газпрома" Польша приняла еще в 2022 году. Речь шла о замораживании прав на акции и выплате дивидендов за долю в EuRoPol GAZ. Впоследствии часть российской корпорации вообще была передана во внешнее управление.

Россия ответила блокирующими мерами по EuRoPol Gaz. В частности, "Газпром" запретил транспортировать российский газ в Европу через Польшу.

Напомним, недавно Россию окончательно покинул владелец "Киевстара". Компания также ответила, оставила ли возможность вернуться на российский рынок со временем.