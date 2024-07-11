Ілон Маск переміг у суді: його колишні працівники не отримають компенсацію

Суд відхилив позов колишніх співробітників проти Ілона Маска. Вони вимагали від нього пів мільярда доларів, які мали бути виплачені як вихідна допомога після звільнення з Twitter.

Про що був позов проти Ілона Маска

Зазначено, що позов стосується звільнення понад 6 000 працівників після придбання компанії Маском. У скарзі зазначалося, що згідно з федеральним законом Employee Retirement Income Security Act (ERISA), їм зобовʼязані були виплатити тримісячну зарплату. Проте, звільнень працівників отримали менше, ніж очікували, тому вимагали 500 мільйонів доларів невиплачених вихідних допомог.

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Однак, суддя окружного суду США Тріна Томпсон у Північному окрузі Каліфорнії задовольнила клопотання Маска про відхилення колективного позову. Вона постановила, що план вихідних допомог Twitter не підпадає під дію ERISA, оскільки працівники отримали повідомлення про окрему схему виплат перед звільненням.

! Звільнені працівники все ще мають можливість отримати більші виплати в майбутньому. У своїй ухвалі суддя зазначила, що позивачі можуть змінити свою скаргу, щоб вона не стосувалася ERISA.