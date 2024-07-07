Успіхи Tesla

Впродовж останнього тижня ціна акцій Tesla підскочила на понад 30%. Завдяки цьому ринкова капіталізація компанії зросла на понад 200 мільярдів доларів.

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Це сталося завдяки тому, що компанії вдалося постати більше електромобілів, ніж прогнозували аналітики. Разом з тим вперше за десятиліття було зафіксоване зниження поставок Tesla.

На думку аналітика Wedbush Securities Деніела Айвза, найгірші часи для Tesla вже позаду. Зокрема і завдяки невеликому відновленню на китайському ринку, яке відбулося у червні.

Подарунок на день народження

Перші новини про значне зростання акцій Tesla пролунали 28 червня, на День народження Ілона Маска. Тоді повідомлялося, що інсайдерські акції торгувалися по 112 доларів за штуку.

Нова ринкова оцінка дозволила компанії побити власний рекорд та вирватися у рейтинг найдорожчих компаній світу.