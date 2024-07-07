Успехи Tesla

В течение последней недели цена акций Tesla подскочила более чем на 30%. Благодаря этому рыночная капитализация компании выросла более чем на 200 миллиардов долларов.

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Это произошло благодаря тому, что компании удалось поставить больше электромобилей, чем прогнозировали аналитики. Вместе с тем впервые за десятилетие было зафиксировано снижение поставок Tesla.

По мнению аналитика Wedbush Securities Дэниела Айвза, худшие времена для Tesla уже позади. В том числе и благодаря небольшому восстановлению на китайском рынке, которое произошло в июне.

Подарок на день рождения

Первые новости о значительном росте акций Tesla прозвучали 28 июня, на День рождения Илона Маска. Тогда сообщалось, что инсайдерские акции торговались по 112 долларов за штуку.

Новая рыночная оценка позволила компании побить собственный рекорд и вырваться в рейтинг самых дорогих компаний мира.