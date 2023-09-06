Європейський суд відмовив російським олігархам у скасуванні санкцій

Кілька російських олігархів сподівалися, що зможуть домогтися зняття санкцій. Втім, вони не розрахували, що суди в Європі та в Росії працюють за кардинально іншими принципами.

Декілька російських олігархів подали позов до суду ЄС з проханням скасувати накладені на них санкції. Мовляв, в обмеженнях немає потреби та й взагалі вони "неправомірні".

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Рішення Європейського суду

Суд Євросоюзу відмовився скасовувати санкції, накладені на російських олігархів. У рішенні суду йдеться про Гєннадія Тимченка, Міхаїла Гуцерієва, Тиграна Худавердяна і Алєксандра Шульгіна.

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, позиція Європи щодо санкцій залишається твердою.

Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти Росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними,

– написав він.

У Європейському суді також зазначили, що санкції накладаються не лише на тих російських олігархів, які беруть безпосередню участь у війні проти України, а й тих, хто задіяний у секторах економіки, які окупанти використовують для агресії.

Раніше Єврокомісія визнала збільшення обсягів закупівель російського газу.