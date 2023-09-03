Раніше повідомлялося, що країни ЄС б'ють рекорди у закупівлі російського газу, особливо "відзначилися" Іспанія та Бельгія. У Єврокомісії не стали заперечувати залежність від росіян, але дивляться на ситуацію по-іншому.

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Як заявив представник Єврокомісії Тім Макфі, наразі зафіксовано збільшення обсягів імпорту російського газу у відсотках, але загалом можна констатувати про зниження обсягів.

Якщо рахувати разом LNG та трубопровідний газ, то на початку 2021 року ми отримали 155 мільярдів кубометрів російського газу, а цього року у першому кварталі – 21 мільярд,

– повідомив речник Єврокомісії.

Він також запевнив, що ЄС дотримується своєї стратегії зменшення залежності від російських енергоносіїв, а в перспективі – повної відмови від них. Активна робота у цьому напрямку вже проводиться.

"США є першим постачальником LNG. Крім того, ми намагаємося закуповувати більше газу в Норвегії. Це наш привілейований партнер. Європейський союз не нехтує жодними джерелами постачання, щоб добитися заміни російських енергоносіїв", – підкреслив Макфі.

Він додав, що деякі країни більше залежні від російського газу, аніж інші, тому це обов'язково потрібно враховувати при розрахунках.