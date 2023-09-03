Ранее сообщалось, что страны ЕС бьют рекорды по закупке российского газа, особенно "отличились" Испания и Бельгия. В Еврокомиссии не стали отрицать зависимость от россиян, но смотрят на ситуацию по-другому.
Читайте также Доработались с оккупантами: США заморозили активы индийских алмазных компаний
Как заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, зафиксировано увеличение объемов импорта российского газа в процентах, но в целом можно констатировать о снижении объемов.
Если считать вместе LNG и трубопроводный газ, то в начале 2021 мы получили 155 миллиардов кубометров российского газа, а в этом году в первом квартале – 21 миллиард,
– сообщил представитель Еврокомиссии.
Он также заверил, что ЕС придерживается своей стратегии уменьшения зависимости от российских энергоносителей, а в перспективе полного отказа от них. Активная работа в этом направлении уже проводится.
"США является первым поставщиком LNG. Кроме того, мы пытаемся закупать больше газа в Норвегии. Это наш привилегированный партнер. Европейский союз не пренебрегает никакими источниками снабжения, чтобы добиться замены российских энергоносителей", – подчеркнул Макфи.
Он добавил, что некоторые страны больше зависят от российского газа, чем другие, поэтому это обязательно нужно учитывать при расчетах.