Индийские компании, специализирующиеся на алмазах, после начала полномасштабного вторжения окупантов в Украину активно сотрудничали с российской "Алросой". На россиян уже были наложены санкции, но компании из Индии это не остановило.

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Как США отреагировали на нарушение санкций

В начале 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), под контролем которого находятся санкции, заморозило средства индийских алмазных компаний, работавших с россиянами. О каких именно компаниях идет речь – пока неизвестно, но их доля существенная, ведь в дело пришлось вмешиваться индийскому правительству.

Индия обладает большими мощностями по обработке алмазов и экспортирует товар на десятки миллиардов долларов. Крупнейшими поставщиками необработанных алмазов являются Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия и Россия.

Сейчас Индия просит США снять санкции с алмазных компаний. Эта карательная мера была первой в отношении индийских компаний после 24 февраля 2022 года, и те надеются, что изученный урок и явка с повинной смогут смягчить позицию США.

OFAC заморозил средства находившихся в ОАЭ индийских компаний. Именно оттуда их пытались перевести на покупку необработанных алмазов. Пока неизвестно, проходила ли транзакция непосредственно при участии "Алросы", или при вмешательстве третьей стороны.