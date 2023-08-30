Страны ЕС существенно увеличили импорт российского сжиженного газа. Объемы закупок уже практически достигли показателей 2021 года до полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

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В частности, за 7 месяцев 2023 года страны ЕС увеличили импорт российского газа на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами закупок являются Испания и Бельгия, также занимают второе и третье места в рейтинге мировых покупателей российского газа.

Несмотря на заявления ЕС о попытке отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года, в текущем году объемы импорта российского газа странами Евросоюза должны побить все рекорды.

Как сообщают аналитики, главная причина такого безумного показателя импорта – зависимость ЕС от российского газа до 2022 года. В этом году оккупанты получили от Европы за свой газ более 5 миллиардов евро.

Ранее министерша энергетики Испании Тереза Рибера просила испанских покупателей российского газа не подписывать новых контрактов, ведь ввиду санкций ситуация выглядит просто абсурдно. К сожалению, прислушиваться к ее словам местные компании не стали.