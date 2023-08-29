Наложение санкций имеет смысл только тогда, когда все страны неукоснительно их соблюдают. Если же страны-члены ЕС увеличивают объем торговли с агрессором, то бояться ограничений ему придется не скоро.

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Латвия нарастила экспорт товаров в Россию

Как стало известно из данных Центрального статистического управления Латвии, несмотря на санкции, латвийские компании нарастили импорт товаров в Россию. 169 экспортеров в Россию и 94 в Белоруссию продали оккупантам товаров на сумму 560 миллионов евро.

Крупнейшим оборотом торговли с агрессором "отличилась" фармацевтическая компания Grindex, экспортирующая товары в Беларусь. Ее дочерняя компания Kalceks стала крупнейшим экспортером товаров в ЕС.

В общей сложности в 2022 году концерну удалось заработать на российском рынке 70 миллионов евро. Это четверть оборота компании. Похожая ситуация с еще одной фармацевтической компанией – Olainfarm. Впрочем, когда к ней обратились за комментарием, она не придумала ничего лучше, чем ссылаться на права человека.

Поэтому лекарства и товары медицинского назначения не включены в санкционные списки ни Евросоюза, ни других стран Запада, и никаких ограничений по этим группам товаров пока не планируется,

– заявили в Olainfarm.

Также отмечается, что опубликован список компаний, работающих с Россией, но вряд ли их ждут штрафы или другие "воспитательные" меры.