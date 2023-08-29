Накладання санкцій має сенс лише тоді, коли всі країни неухильно їх дотримуються. Якщо ж самі країни-члени ЄС збільшують обсяг торгівлі з агресором, то боятися обмежень йому доведеться не скоро.

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Латвія наростила експорт товарів до Росії

Як стало відомо з даних Центрального статистичного управління Латвії, попри санкції латвійські компанії наростили імпорт товарів до Росії. 169 експортерів до Росії та 94 до Білорусі загалом продали окупантам товарів на суму 560 мільйонів євро.

Найбільшим оборотом торгівлі з агресором "відзначилася" фармацевтична компанія Grindex, яка експортує товари до Білорусі. Її дочірня компанія Kalceks стала найбільшим експортером товарів до ЄС.

Загалом у 2022 році концерну вдалося заробити на російському ринку 70 мільйонів євро. Це чверть обороту компанії. Схожа ситуація із ще однією фармацевтичною компанією – Olainfarm. Втім, коли до неї звернулися за коментарем, та не вигадала нічого кращого, аніж посилатися на права людини.

Тому ліки і товари медичного призначення не включені до санкційних списків ані Євросоюзу, ані інших країн Заходу, і жодних обмежень за цими групами товарів наразі не планується,

– заявили в Olainfarm.

Також зазначається, що опубліковано список компаній, які працюють з Росією, але навряд їх чекають штрафи чи інші "виховні" заходи.