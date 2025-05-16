Суд арештував агротермінал, пов'язаний з Коломойським

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт морського перевантажувально-складського комплексу для зернових вантажів, розташованого в Одеській області. Активи передано до Національного агентства з управління активами (АРМА).

Активи одеського агротермінала під арештом

У переліку арештованого майна – комплекс будівель і споруд, газопроводи, розвантажувальні автомобілі, конвеєри, вантажний кран, причал і низка іншого обладнання, повідомило Бюро економічної безпеки України (БЕБ), передає 24 Канал.

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За даними БЕБ, власник активів – компанія, пов'язана з відомим бізнесменом, на якого Рада національної безпеки і оборони України раніше наклала санкції.

За даними джерел Економічної правди, йдеться про Ігоря Коломойського.

Що відомо про схему

Як з'ясували слідчі, ще у 2016 році посадовці кількох компаній здійснили незаконні операції з цим майном, яке на той час перебувало у заставі Національного банку України. У схемі також фігурують колишні акціонери одного з банків, серед яких – сам Коломойський та його наближене оточення.

У 2024 році ці ж компанії продовжили дії, що мали на меті виведення агротерміналу з-під застави банку. Зокрема, компанія-власник майна свідомо не виконувала зобов'язання перед позичальником, створюючи ризик втрати заставного об'єкта.

Враховуючи виявлені порушення та з метою збереження активів, суд ухвалив рішення про арешт майна та передачу його під управління АРМА.

Довідково. У січні 2025 року в управління АРМА також передали активи Нікопольського заводу феросплавів – підприємства, що частково контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Це рішення ухвалено в рамках кримінального провадження щодо ймовірного розкрадання державних коштів у 2014 році службовцями ПАТ КБ "Приватбанк".