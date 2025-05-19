Ресторатор Ігор Сухомлин судитиметься через використання бренду "Балувана Галя"

Ігор Сухомлин, ресторатор і власник торговельної марки "Балувана Галя", повідомив про намір подати новий судовий позов проти засновників мережі магазинів заморожених продуктів "Галя Балувана".

Плутанина з назвами

Про це він розповів в інтерв'ю Delo.ua, передає 24 Канал. За словами Сухомлина, назву "Балувана Галя" він вигадав ще у 2006 році, а в грудні 2007-го зареєстрував як офіційну торговельну марку.

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Перший заклад під цією назвою відкрився у Чернігові 2011 року. У 2019-му він дізнався про появу в Луцьку магазину "Галя Балувана", що, на його думку, надто нагадує його бренд. Тоді Сухомлин подав до суду.

Конкуренти порушили домовленості

У 2021 році сторони досягли домовленості – назву "Галя Балувана" дозволено використовувати лише у межах 30-го класу МКТП – для заморожених напівфабрикатів.

Однак, як стверджує підприємець, власники мережі згодом почали відкривати заклади харчування під тією ж назвою і розширили асортимент продукції на м'ясну, молочну та кондитерську, що виходить за межі дозволеного.

Це не лише порушення домовленостей, а й ризик для франчайзі. Люди інвестують у бізнес, сплачують роялті, і мають бути впевнені, що працюють на легальних підставах,

– наголосив Сухомлин.

Фінансові та репутаційні втрати

Він також додав, що плутанина з назвами спричиняє фінансові й репутаційні втрати для його закладів. Зокрема, клієнти скаржаться на неякісну продукцію, плутаючи її з товарами іншої мережі.

Останні перемовини між сторонами відбулися кілька місяців тому, ще до виходу зі складу співвласників мережі "Галя Балувана" Володимира Матвійчука. Після цього, за словами Сухомлина, зв'язок повністю припинився.