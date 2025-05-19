Путаница с названиями

Об этом он рассказал в интервью Delo.ua, передает 24 Канал. По словам Сухомлина, название "Балувана Галя" он придумал еще в 2006 году, а в декабре 2007-го зарегистрировал как официальную торговую марку.

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Первое заведение под этим названием открылось в Чернигове в 2011 году. В 2019-м он узнал о появлении в Луцке магазина "Галя Балувана", что, по его мнению, слишком напоминает его бренд. Тогда Сухомлин подал в суд.

Конкуренты нарушили договоренности

В 2021 году стороны достигли договоренности – название "Галя Балувана" разрешено использовать только в пределах 30-го класса МКТУ – для замороженных полуфабрикатов.

Однако, как утверждает предприниматель, владельцы сети впоследствии начали открывать заведения питания под тем же названием и расширили ассортимент продукции на мясную, молочную и кондитерскую, что выходит за пределы разрешенного.

Это не только нарушение договоренностей, но и риск для франчайзи. Люди инвестируют в бизнес, платят роялти, и должны быть уверены, что работают на легальных основаниях,

– подчеркнул Сухомлин.

Финансовые и репутационные потери

Он также добавил, что путаница с названиями вызывает финансовые и репутационные потери для его заведений. В частности, клиенты жалуются на некачественную продукцию, путая ее с товарами другой сети.

Последние переговоры между сторонами состоялись несколько месяцев назад, еще до выхода из состава совладельцев сети "Галя Балувана" Владимира Матвийчука. После этого, по словам Сухомлина, связь полностью прекратилась.