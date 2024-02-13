Шалені витрати на утримання: підсанкційну яхту російського олігарха Керімова хочуть продати

Уряд США заявив, що витрачає чималу суму на утримання підсанкційної суперяхти російського олігарха Сулеймана Керімова. Через це судно хочуть виставити на аукціон ще до того, як буде вирішено суперечку про право власності.

Скільки коштує утримання яхти

Відтак, США звернулися у суд за дозволом для продажу конфіскованої супер’яхти "Амадея". Її вартість сягає 300 мільйонів доларів, а утримання 106-метрового судна обходиться у 600 тисяч доларів на місяць. Зокрема:

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360 тисяч доларів йде на оплату роботи екіпажу;

75 тисяч доларів – на паливо;

165 тисяч доларів – на технічне обслуговування, вивезення сміття, харчування та інші витрати.

На додаток, Міністерство юстиції США заявило, що цього місяця потрібно буде сплатити щорічний страховий рахунок за яхту у розмірі 1,7 мільйона доларів. А в березні запланований ремонт "Амадеї", який коштуватиме теж чимало – 5,6 мільйона доларів.

Що відомо про конфіскацію яхти "Амадея" Влада Фіджі конфіскувала яхту "Амадея" у 2022 році. Це було зроблено на підставі американського ордера, згідно з яким вона належала Сулейману Керімову – мультимільярдеру, на якого Міністерство фінансів США наклало санкції у 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Україні та Сирії.

Відтак, витрати на суперяхту вже становлять близько 20 мільйонів доларів. І, на думку уряду США, коштом громадян країни не повинні сплачуватися ці рахунки, в той час, як суд розглядає питання щодо конфіскації судна.

Суперечка про право власності

Водночас спроби виставити яхту на аукціон оскаржує російський олігарх Едуард Худайнатов, який очолював компанію "Роснефть" з 2010 по 2013 рік. Він стверджує, що її конфіскація неможлива, оскільки до нього не були застосовані жодні санкції.

Худайнатов також запевняє, що має у своєму розпорядженні ще одну суперяхту – "Шахерезада". Проте, за даними ЗМІ, вона належить президенту Росії Володимиру Путіну.

Однак на попередніх судових засіданнях прокурори США заявляли, що Худайнатов діє як "підставний власник" яхти, аби приховати роль підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова. Заявляється, що Керімов використовував ряд операцій з фіктивними компаніями для маскування своєї власності, проте таки є бенефіціарним власником підсанкційної "Амадеї".

Статки Керімова, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять близько 9,1 мільярда доларів.

Попри це, Худайнатов повинен платити за утримання яхти, поки триває боротьба за її конфіскацію. Проте, оскільки виплати не надходять, уряд США вважає, що має право продати "Амадею" для уникнення додаткових витрат. І, якщо вдасться продати яхту на аукціоні, то кошти від продажу ймовірно будуть передані Україні.