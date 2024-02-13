Siemens вийде з Росії

Причиною такого рішення стала неможливість продовження своєї діяльності, пов'язаної з імпортом товарів у Росію.

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Нагадаємо! Ще у 2023 році дохід ТОВ "Системс" значно впав, а на балансі організації майже не лишилося активів, окрім дебіторських боргів та грошей на рахунках.

До слова у компанії нагадали, що через санкції ЄС, вони припинили свої поставки та зупинили нові замовлення Росії ще у березні 2022 року.

Siemens співпрацював з Росією з 19 століття аж до 2022 року. У ТОВ "Системс" повідомили, що у 2023 році в країні було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens AG.

Частина з них уже ліквідована або знаходиться у процесі. Проте є філії, де просто змінилися власники.