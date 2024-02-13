Siemens выйдет из России

Причиной такого решения стала невозможность продолжения своей деятельности, связанной с импортом товаров в Россию.

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Напомним! Еще в 2023 году доход ООО "Системс" значительно упал, а на балансе организации почти не осталось активов, кроме дебиторских долгов и денег на счетах.

К слову в компании напомнили, что из-за санкций ЕС, они прекратили свои поставки и остановили новые заказы России еще в марте 2022 года.

Siemens сотрудничал с Россией с 19 века вплоть до 2022 года. В ООО "Системс" сообщили, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 18 структур, связанных с Siemens AG.

Часть из них уже ликвидирована или находится в процессе. Однако есть филиалы, где просто сменились владельцы.