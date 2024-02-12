Что постановил суд

Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучает информацию о приобретении Маском акций Twitter перед объявлением о поглощении компании, а также его заявления об инвестициях.

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Суд постановил, что собранные доказательства имеют большое значение для расследования. В том числе и показания, которые запрашиваются от Маска. При этом, обеим сторонам дали указание встретиться в течение недели и решить о дате и месте для дачи показаний. Об этом указано в судебном документе.

Интересно! Илон Маск утверждает, что повестка в суд превышает полномочия SEC. Однако суд это отрицает и заявил, что повестка в суд санкционирована Законом о биржах, который регулирует операции с ценными бумагами на вторичном рынке.

Отмечается, что в июле 2022 года Маск дважды появился перед SEC для дачи показаний. Однако с тех пор Комиссия получила "тысячи новых документов" от разных источников. Именно поэтому она стремится получить от миллиардера дополнительную информацию.

При чем здесь Илон Маск

В 2022 году Комиссия обратилась к Маску с письмом, в котором просила предоставить информацию о задержке в раскрытии его доли в Twitter, о которой он сообщил с недельным опозданием.

Интересно! Адвокат Маска согласился дать показания в SEC в сентябре 2023 года. Однако впоследствии попросил перенести заседание на один день, а позже вообще отказался появиться.

При этом, сам Илон Маск отрицает основания для расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам. Миллиардер называет его безосновательным и утверждает, что Комиссия ищет нерелевантную информацию.