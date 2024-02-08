Провал Tesla в Южной Корее

Продажи Tesla в Южной Корее не просто упали – они обвалились. В течение января компания смогла продать только один электромобиль.

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Причиной такого провала эксперты называют несколько факторов:

ценовая политика;

проблемы с безопасностью;

отсутствие зарядной инфраструктуры.

Впрочем, продажа даже одного автомобиля Model Y позволила компании не повторить свой антирекорд. В июле 2022 года в Южной Корее вообще не удалось продать ни одного автомобиля.

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Вместе с тем сообщается, что в целом рынок электромобилей в Южной Корее существенно упал. Количество новых зарегистрированных электромобилей снизилось аж на 80%, если сравнивать с декабрем. Также на энтузиазм покупателей влияет ожидание объявления правительства о субсидии.

Ранее цена Model Y, которую сделали в Китае, составляла 43 тысячи долларов, что предусматривало полное государственное субсидирование. Теперь компания немного снизила цену, а уровень субсидии взамен снизился вдвое, что охладило интерес к автомобилю.