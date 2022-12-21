Світові медіагрупи втратили пів трильйона доларів капіталізації: акції компаній рекордно впали

Ринкова капіталізація найбільших світових медіакомпаній впродовж року сукупно втратила понад 500 мільярдів доларів. Інвестори незадоволені революцією потокового мовлення, що спричинило історично рекордне здешевлення акцій компаній-мовників та розважальних медіагруп.

Як пише видання Financial Times, посилення конкуренції та зростання витрат на тлі з падінням платоспроможності споживачів, а також уповільнення зростання ринку реклами, призвели до глобального спаду у масштабах цілої галузі. ЗМІ, які для інвесторів охоплюють широкий спектр діяльності, – від кіновиробництва, реклами та до кабельного телебачення, – опинилися серед найбільш постраждалих секторів з часів фінансової кризи 2008 року.

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Обвал капіталізації кіновиробників та стримінгових сервісів

Акції Walt Disney, що знецінились приблизно на 45% упродовж року, наближаються до свого найбільшого річного падіння щонайменше з 1974 року. При цьому, у грудні цінні папери компанії опинилися під особливим тиском, оскільки надходження від довгоочікуваного сиквелу фільму "Аватар" у перші дні показів не виправдали прогнозів.

Тим часом акції Paramount Global цьогоріч впали на 42%, а Netflix – на 52%. Водночас, найбільшого знецінення у галузі зазнали цінні папери Warner Brothers Discovery – на 63%, після об'єднання Discovery та WarnerMedia.

До слова, стримінгові компанії демонстрували чудові результати на початку пандемії COVID-19, оскільки чимало людей перебували на карантині вдома, що дозволило таким бізнесам збільшити аудиторію. Тоді це спричинило різке зростання акцій у секторі під час буму фондового ринку у березні 2020 року.

Разом з тим, стримінгові сервіси витратили десятки мільярдів доларів на створення потокового контенту, після чого зросла конкуренція, а платоспроможність споживачів впала.

Індекс Dow Jones Media Titans, що відстежує діяльність 30 найбільших медіакомпаній світу, цьогоріч втратив 40%, а його загальна ринкова вартість впала з 1,35 трильйона до 808 мільярдів доларів.

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Втрати "традиційних" мовників

Крім того, значних втрат цьогоріч зазнали й традиційні ЗМІ. Так, одне з найбільших падінь вартості акцій припало на частку власників активів кабельного телевізійного мовлення у США. Зокрема, цінні папери Charter Communications знецінились на 53%, а Comcast – на 31%.

При цьому, рекламодавці почали неохоче просувати свої бренди та знизили витрати на рекламу на тлі рецесії глобальної економіки. Це завдало шкоди й власникам європейських ЗМІ, зокрема британській ITV, акції якої впали на 36%.