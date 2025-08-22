Рейтинг Doing Business Світового банку був одним із ключових інструментів оцінки бізнес-клімату країн. Він допомагав підприємцям та інвесторам швидко зрозуміти, наскільки країна відкрита для ведення бізнесу, які бюрократичні перепони існують та як легко можна отримати кредити, зареєструвати компанію або вести зовнішню торгівлю.

Як змінювались позиції України в рейтингу?

Для України цей рейтинг став своєрідним барометром економічних реформ. До його скасування у 2021 році Україна демонструвала значний прогрес, особливо після 2014 року, коли країна почала масштабні зміни в економічному секторі. Детальніше про історію підвищення позицій України в рейтингу розповідає 24 Канал.

Дивіться також Коштують мільйони: як Grammarly, Ajax, Zvook та інші стартапи стали відомі на весь світ

2008 – 2013 роки: стабільність і перші труднощі

У період 2008 – 2013 років Україна стабільно перебувала в середині рейтингу. Так, у 2008 році країна займала 45-е місце серед 178 держав. Це можна вважати непоганим результатом для економіки, що тільки виходила з наслідків світової фінансової кризи 2007 – 2008 років.

Проте вже через кілька років позиції України погіршилися. У 2013 році країна опустилася на 137-е місце серед 189 країн. Основними проблемами були надмірна бюрократія, складні умови реєстрації підприємств та низька прозорість судової системи. Для бізнесу це означало високі ризики та обмежені можливості для розвитку.

2014–2019 роки: час реформ та швидкого підйому

Після Революції Гідності в 2014 році уряд розпочав низку реформ, спрямованих на спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій. Це включало:

спрощення реєстрації компаній та відкриття рахунків;

цифровізацію дозвільних процедур на рівні міст;

дерегуляцію деяких секторів економіки;

посилення захисту прав інвесторів і кредиторів.

Вже у 2014 році Україна піднялася на 96-е місце, покращивши результат на 16 пунктів порівняно з попереднім роком.

Наступні роки показали стабільне зростання:

2015 рік: 83-тє місце;

2016 рік: стабільність на 83-му місці;

2017 рік: прорив до 76-го місця;

2018 рік: 71-е місце;

2019 рік: Україна досягла 64-го місця, закріпивши прогрес.

Увага. Цей підйом свідчив не лише про реальні зміни у законодавстві, але й про зростання довіри міжнародних інвесторів. Наприклад, полегшення процедур дозволило сотням малих і середніх підприємств відкривати бізнес без зайвих бюрократичних перепон.

Аналітики зауважували, що впровадження електронних сервісів, таких як онлайн-реєстрація компаній та подання податкової звітності, значно прискорило процеси. Крім того, вдалося знизити "тіньову" економіку, що сприяло прозорості бізнес-середовища.

2020–2021 роки: стабільність і завершення рейтингу

У 2020 році Україна зберегла 64-е місце, що демонструє стабільність досягнутих результатів. Для країни це було важливо: незважаючи на зовнішні виклики та пандемію, економіка зберігала привабливі умови для підприємців.

Довідково. У 2021 році Світовий банк оголосив про скасування рейтингу Doing Business через виявлені порушення методології.

Що означав рейтинг для реального бізнесу?

Для українських підприємців підйом у рейтингу означав:

легший старт бізнесу;

прозорі процедури отримання дозволів та реєстрацій;

швидший доступ до кредитів;

менші витрати часу та ресурсів на бюрократію.

Для міжнародних інвесторів Doing Business був сигналом про відкритість ринку та його потенціал. Україна, піднімаючись у рейтингу, демонструвала, що країна стала більш передбачуваною та стабільною для інвестицій, навіть у складних політичних умовах.

Важливо! Хоч рейтингу Doing Business уже не існує, історія України у ньому є знаковою. Вона свідчить, що ефективні реформи можуть реально покращити бізнес-клімат і вплинути на інвестиційну привабливість. Прогрес від 137-го до 64-го місця є доказом того, що системні зміни та спрощення умов для підприємців здатні змінювати економічне середовище на краще.