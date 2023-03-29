Американська компанія за 1 день звільнила всіх українських працівників

Американська компанія Takeoff Technologies за один день звільнила весь український офіс з ІТ-працівниками. У ньому було понад 80 людей

Takeoff Technologies базується у США, але має свої офіси розробників в Україні та Індії. Однак 23 березня українським працівникам повідомили про закриття офісу.

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Чому звільнили українців

Senior Vice President Of Engineering компанії Метью Барнс повідомив працівникам, що компанії потрібні інвестиції. Однак наявність українського офісу є фактором ризику, який може завадити ці інвестиції отримати.

Ще однією причиною назвали те, що клієнтами компанії є США, Канада та ОАЕ. Оскільки серед переліку нема Європи, то й не потрібно мати офіс в Україні. Щоправда, якщо вірити планам компанії, то вона таки планує зайти на європейський ринок.



Плани компанії Takeoff Technologies / Фото takeoff.com

Українським працівникам вже шукають заміну – поки що на сайті компанії є вакансії в Індії та США.

Що говорять про це працівники

Серед звільнених працівників опинилися інженерні групи (Golang, Python, Clojure, Java, React Native, K8S, Serverless, GCP, Terraform), команда Data Science, команда підтримки, фінансова команда.

Як розповів вже колишній Director Of Quality Assurance в Takeoff Technologies Алекс Зайченко, компанія допомагала українським працівникам під час війни виплатами та допомогою з переїздом. Також компанія залишила співробітникам техніку для роботи та виплачує "доволі серйозний" компенсаційний пакет.

Алекс Зайченко Колишній Director Of Quality Assurance в Takeoff Technologies Зараз щодо скорочення, так, це дуже сумно, але такі реалії бізнесу. Україна як регіон – ризикова інвестиція, і не всі компанії готові працювати з такими ризиками. Як би сумно це не звучало, це нормально, це просто бізнес Звичайно, деякі співробітники можуть ображатись чи злитися на компанію, але зараз я хотів би, щоб усі були об’єктивними.

Що відомо про роботу компанії з Україною