Американська компанія за 1 день звільнила всіх українських працівників
Джерело:Ain.ua
Американська компанія Takeoff Technologies за один день звільнила весь український офіс з ІТ-працівниками. У ньому було понад 80 людей
Takeoff Technologies базується у США, але має свої офіси розробників в Україні та Індії. Однак 23 березня українським працівникам повідомили про закриття офісу.
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Чому звільнили українців
Senior Vice President Of Engineering компанії Метью Барнс повідомив працівникам, що компанії потрібні інвестиції. Однак наявність українського офісу є фактором ризику, який може завадити ці інвестиції отримати.
Ще однією причиною назвали те, що клієнтами компанії є США, Канада та ОАЕ. Оскільки серед переліку нема Європи, то й не потрібно мати офіс в Україні. Щоправда, якщо вірити планам компанії, то вона таки планує зайти на європейський ринок.
Плани компанії Takeoff Technologies / Фото takeoff.com
Українським працівникам вже шукають заміну – поки що на сайті компанії є вакансії в Індії та США.
Що говорять про це працівники
Як розповів вже колишній Director Of Quality Assurance в Takeoff Technologies Алекс Зайченко, компанія допомагала українським працівникам під час війни виплатами та допомогою з переїздом. Також компанія залишила співробітникам техніку для роботи та виплачує "доволі серйозний" компенсаційний пакет.
Зараз щодо скорочення, так, це дуже сумно, але такі реалії бізнесу. Україна як регіон – ризикова інвестиція, і не всі компанії готові працювати з такими ризиками. Як би сумно це не звучало, це нормально, це просто бізнес Звичайно, деякі співробітники можуть ображатись чи злитися на компанію, але зараз я хотів би, щоб усі були об’єктивними.
Що відомо про роботу компанії з Україною
- Сама американська компанія заснована у 2016 році, а вже у 2017 році почав працювати український офіс. Лише у липні 2022 року відкрився ще й офіс в Індії.
- Загалом у компанії близько 270 людей, з яких 80 були українцями.