Пальне може значно вирости в ціні з 1 січня: що буде з тарифами на таксі

Тарифи на таксі в Україні формують різні чинники, один з яких – зростання цін на паливо. З 1 січня зростуть деякі акцизні податки, тому варто очікувати стрибку цін на таксі.

Як вплине на вартість таксі здорожчання пального взимку?

Ціни на пальне цієї зими зміняться, адже з 1 січня 2026 року відбудеться чергове підвищення акцизних податків, пише 24 Канал.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що таким чином, здорожчання пального може вплинути на здорожчання вартості послуги таксі. Причому зростання може бути непропорційним: здорожчання послуг може бути значно вищим, аніж подорожчання пального.

Зокрема як пояснили для 24 Каналу в компанії Bolt, тарифи на поїздки формуються динамічно під впливом багатьох факторів. Йдеться про

ціни на пальне;

кількість і активність водіїв та пасажирів;

конкретний час і місце замовлення;

погодні умови, затори, ситуація з громадським транспортом, повітряні тривоги, категорія поїздки тощо.

Звичайно, що у довгостроковій перспективі підвищення вартості пального зазвичай веде до зростання цін на багато товарів і послуг, і сфера райдхейлінгу (послуги спільного використання приватних автомобілів для перевезення пасажирів, – 24 Канал) не є винятком,

– каже Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Щодо того, чи зростуть тарифи на таксі у 2026 році, в компанії Bolt наголошують, що поки це важко прогнозувати.

Економіст Олег Пендзин натомість зауважує, що на вартість тарифу на таксі радше впливає реальний попит людей на замовлення послуги, аніж вплив щодо росту цін на пальне в країні.

Пендзин додає, що ціни на пальне в Україні рухаються не дуже швидко, у той час як ціни на таксі стрибають від попиту та пропозиції.

До слова, Львів стало першим і єдиним містом, де діє легальна система нічних перевезень в таксі під час комендантської години – з опівночі та до п’ятої ранку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Користувачі сервісу Uklon у Львові здійснили понад 300 тисяч поїздок за рік. Найчастіше люди їдуть на залізничний вокзал: сюди припадає понад 15% точок посадки і 9% точок висадки від загальної кількості замовлень.

Ще понад 300 тисяч поїздок за рік у нічний час у Львові здійснили користувачі сервісу Bolt. Середня відстань поїздок склала трохи більше, ніж 5,5 кілометрів.

Які ще причини зростання цін на таксі?