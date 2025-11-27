Горючее может значительно вырасти в цене с 1 января: что будет с тарифами на такси

Тарифы на такси в Украине формируют различные факторы, один из которых рост цен на топливо. С 1 января вырастут некоторые акцизные налоги, поэтому стоит ожидать скачка цен на такси.

Как повлияет на стоимость такси подорожание топлива зимой?

Цены на топливо этой зимой изменятся, ведь с 1 января 2026 года состоится очередное повышение акцизных налогов, пишет 24 Канал.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что таким образом, подорожание топлива может повлиять на подорожание стоимости услуги такси. Причем рост может быть непропорциональным: подорожание услуг может быть значительно выше, чем подорожание топлива.

В частности как объяснили для 24 Канала в компании Bolt, тарифы на поездки формируются динамично под влиянием многих факторов. Речь идет о

цены на топливо;

количество и активность водителей и пассажиров;

конкретное время и место заказа;

погодные условия, пробки, ситуация с общественным транспортом, воздушные тревоги, категория поездки и тому подобное.

Конечно, что в долгосрочной перспективе повышение стоимости топлива обычно ведет к росту цен на многие товары и услуги, и сфера райдхейлинга (услуги совместного использования частных автомобилей для перевозки пассажиров, – 24 Канал) не является исключением,

– говорит Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.

Относительно того, вырастут ли тарифы на такси в 2026 году, в компании Bolt отмечают, что пока это трудно прогнозировать.

Экономист Олег Пендзин зато замечает, что на стоимость тарифа на такси скорее влияет реальный спрос людей на заказ услуги, чем влияние по росту цен на топливо в стране.

Пендзин добавляет, что цены на топливо в Украине движутся не очень быстро, в то время как цены на такси прыгают от спроса и предложения.

К слову, Львов стал первым и единственным городом, где действует легальная система ночных перевозок в такси во время комендантского часа–с полуночи и до пяти утра, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Пользователи сервиса Uklon во Львове совершили более 300 тысяч поездок за год. Чаще всего люди едут на железнодорожный вокзал: сюда приходится более 15% точек посадки и 9% точек высадки от общего количества заказов.

Еще более 300 тысяч поездок за год в ночное время во Львове совершили пользователи сервиса Bolt. Среднее расстояние поездок составило чуть более, чем 5,5 километров.

Какие еще причины роста цен на такси?