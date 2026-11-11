Заморозка тарифу на весь 2027 рік: відомий оператор назвав нову ціну на мобільний зв'язок

Мобільний оператор lifecell зафіксував вартість одного з популярних тарифів до кінця 2027 року. Скористатися спеціальними умовами заморозки ціни зможуть клієнти, які подадуть заявку на перенесення свого номера до 15 грудня 2026 року.

Як отримати тариф Lifecell за 270 гривень

Нова акційна пропозиція Стоп-ціна спрямована на захист абонентів від зростання вартості тарифів впродовж наступного року. Скористатися цим зможуть як нові клієнти компанії, так і чинні користувачі мережі, повідомляє lifecell.

Для нових абонентів, які переходять зі своїм номером від інших операторів, платіж у 270 гривень за 4 тижні діятиме без змін аж до 31 грудня 2027 року. За умовами тарифу абоненти отримують:

безлімітний мобільний інтернет;

можливість використовувати частину гігабайтів за кордоном;

безлімітні дзвінки на номери Lifecell;

750 хвилин для дзвінків на номери інших операторів і міські телефони;

можливість збільшити кількість хвилин за умови своєчасної оплати пакета послуг.

За словами представників компанії, акція дає змогу зафіксувати витрати на мобільний зв'язок і не залежати від можливих змін вартості тарифу протягом періоду дії пропозиції.

Скільки платитимуть чинні абоненти

Зафіксувати вартість тарифу "Максі" можуть не лише нові клієнти, а й ті, хто вже користується послугами Lifecell. Для чинних абонентів ціна становитиме від 270 до 500 гривень за 4 тижні. Конкретна сума залежить від умов, за якими вони раніше підключили тариф.

Водночас є важлива умова: якщо абонент самостійно змінить "Максі" на будь-який інший тарифний план, фіксація вартості скасується. Повні правила акції опубліковані на сайті оператора.

Як перенести номер до Lifecell

Перенесення номера до Lifecell безкоштовне. При цьому абоненту не потрібно змінювати номер телефону чи його код — усі цифри залишаться такими самими. Щоб перейти до іншого оператора, потрібно:

Подати заявку на сайті Lifecell через BankID або електронний підпис, або звернутися до магазину оператора з паспортом; Отримати безкоштовну eSIM на сайті під час перевірки заявки, якщо смартфон підтримує цифрові SIM-картки, або придбати звичайну SIM-картку.

Щоб скористатися акцією "Стоп-ціна", заяву на перенесення номера потрібно подати не пізніше 15 грудня 2026 року. Після переходу абонент зможе користуватися тарифом "Максі" за зафіксованою вартістю до кінця 2027 року.

До слова, перехід до іншої мережі зі своїм номером наразі є одним із найпростіших способів зекономити на щомісячному зв'язку. Схожі знижки при перенесенні номера надають й інші гравці ринку, знижуючи стандартні тарифи до 280 – 290 гривень.

Водночас оператори Київстар та Vodafone також утримують соціальні пропозиції вартістю від 100 до 220 гривень, проте вони здебільшого розраховані на пенсіонерів, дітей або людей з інвалідністю.