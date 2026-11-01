Мобільний зв'язок від 100 гривень: які бюджетні тарифи пропонують Київстар, Vodafone і lifecell

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Які найдешевші тарифи пропонують мобільні оператори

Значна частина абонентів переплачує за пакети зв'язку через автоматичне підключення стандартних умов із безлімітним інтернетом. Водночас оператори мають спеціальні соціальні лінійки та знижені ціни для деяких українців, пише 24 Канал.

lifecell

Найдешевшим варіантом у lifecell наразі залишається тариф Турбота за 190 гривень на місяць. Він передбачає безліміт усередині мережі, 1000 хвилин на номери інших операторів, безлімітний трафік на соцмережі та месенджери, а також 20 гігабайтів на решту ресурсів. Скористатися цією пропозицією можуть лише пенсіонери та громадяни віком від 55 років.

Для ширшого кола користувачів оператор пропонує пакет Максі, стандартна ціна якого становить 500 гривень. Проте абоненти, які переходять до компанії зі збереженням власного номера, сплачують лише 270 гривень. Якщо ж пройти ідентифікацію через застосунок Дія або у фірмовому магазині, вартість складе 350 гривень.

Київстар

У Київстар найдоступніші пакети також орієнтовані на окремі вікові групи: тариф ВСЕ РАЗОМ Комфорт для людей від 60 років коштує 220 гривень, а Дитячий для користувачів від 6 до 16 років – 270 гривень.

Для всіх інших клієнтів базовим бюджетним рішенням є ВСЕ РАЗОМ Легкий за 370 гривень на місяць. У разі переходу від іншого оператора абонплата знижується до 290 гривень. За ці гроші новий клієнт отримує безлімітний мобільний інтернет, 1000 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 1000 SMS і домашній інтернет на швидкості 300 Мбіт/с.

Vodafone

Мінімальну цінову планку на ринку тримає Vodafone із пакетом Device M за 100 гривень, що містить 10 гігабайтів трафіку. Розмови та текстові повідомлення тут тарифікуються окремо по 1 гривні за хвилину або штуку, а підключитися можуть користувачі попередньої версії Device S.

Для нових абонентів альтернативою є тариф Device L за 160 гривень із 18 гігабайтами інтернету на аналогічних умовах дзвінків. Решта стандартних пакетів оператора коштує від 280 до 350 гривень за умови перенесення номера.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".