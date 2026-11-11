Замораживание тарифа на весь 2027 год: известный оператор назвал новую цену на мобильную связь

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Как получить тариф Lifecell за 270 гривен

Новое акционное предложение "Стоп-цена" направлено на защиту абонентов от роста стоимости тарифов в течение следующего года. Воспользоваться им смогут как новые клиенты компании, так и действующие пользователи сети, сообщает lifecell.

Для новых абонентов, переходящих со своим номером от других операторов, плата в размере 270 гривен за 4 недели будет действовать без изменений вплоть до 31 декабря 2027 года. По условиям тарифа абоненты получают:

безлимитный мобильный интернет;

возможность использовать часть гигабайтов за границей;

безлимитные звонки на номера Lifecell;

750 минут для звонков на номера других операторов и городские телефоны;

возможность увеличить количество минут при условии своевременной оплаты пакета услуг.

По словам представителей компании, акция позволяет зафиксировать расходы на мобильную связь и не зависеть от возможных изменений стоимости тарифа в течение периода действия предложения.

Сколько будут платить действующие абоненты

Зафиксировать стоимость тарифа "Макси" могут не только новые клиенты, но и те, кто уже пользуется услугами Lifecell. Для действующих абонентов цена составит от 270 до 500 гривен за 4 недели. Конкретная сумма зависит от условий, на которых они ранее подключили тариф.

При этом есть важное условие: если абонент самостоятельно сменит "Макси" на любой другой тарифный план, фиксация стоимости отменится. Полные правила акции опубликованы на сайте оператора.

Как перенести номер в Lifecell

Перенос номера в Lifecell бесплатный. При этом абоненту не нужно менять номер телефона или его код – все цифры останутся такими же. Чтобы перейти к другому оператору, необходимо:

Подать заявку на сайте Lifecell через BankID или электронную подпись, либо обратиться в магазин оператора с паспортом; Получить бесплатную eSIM на сайте во время проверки заявки, если смартфон поддерживает цифровые SIM-карты, или приобрести обычную SIM-карту.

Чтобы воспользоваться акцией "Стоп-цена", заявление на перенос номера необходимо подать не позднее 15 декабря 2026 года. После перехода абонент сможет пользоваться тарифом "Макси" по фиксированной стоимости до конца 2027 года.

К слову, переход в другую сеть со своим номером в настоящее время является одним из самых простых способов сэкономить на ежемесячной связи. Подобные скидки при переносе номера предоставляют и другие игроки рынка, снижая стандартные тарифы до 280–290 гривен.

В то же время операторы "Киевстар" и Vodafone также предлагают социальные тарифы стоимостью от 100 до 220 гривен, однако они в основном рассчитаны на пенсионеров, детей или людей с инвалидностью.