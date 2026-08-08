Спеціальні тарифи для пенсіонерів: хто може менше платити за мобільний зв'язок

В Україні дорожчає мобільний зв'язок, тож витрати на нього можуть бути обтяжливими для частини пенсіонерів. Для таких випадків оператори мають спеціальні пропозиції.

Які тарифи для пенсіонерів доступні в Україні

Користувачі віком від 55 до 60 років та люди з інвалідністю можуть підключити тарифи зі зниженою платою. 24 Канал розповідає, що пропонують оператори зв'язку, які працюють в Україні.

Мобільні тарифи для пенсіонерів доступні користувачам Vodafone. Оператор має спеціальну пропозицію для клієнтів віком від 55 років. У межах акції "POVAGA", пенсіонери можуть перенести свій номер до цього мобільного оператора й підключити тариф Flexx Go зі щомісячною платою в розмірі 200 гривень. Пропозиція діє до кінця серпня.

Оператор Київстар також пропонує спеціальні умови для користувачів віком від 60 років та людей з інвалідністю. Вони можуть підключити тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" з абонплатою 220 гривень на місяць.

Для користувачів lifecell діє акційний тариф "Турбота". Скористатися ним можуть люди віком від 55 років і пенсіонери. Щомісячна плата в межах тарифу становить 190 гривень. Підключити його можна до кінця 2027 року.

Чому оператори підвищують тарифи на мобільний зв'язок

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні дорожчають через значне зростання витрат на утримання інфраструктури під час війни. Щоб підтримувати роботу мережі в умовах відключень світла, оператори закуповують генератори та акумулятори для базових станцій. Водночас постійно виникає необхідність ремонтувати пошкоджене російськими обстрілами обладнання.

Попри це, в Україні діють одні з найнижчих тарифів на зв'язок у світі. Станом на початок 2026 року тарифні плани з пакетом мобільного інтернету 20 – 40 гігабайтів коштували близько 7 – 8,5 євро на місяць. У цей час у Німеччині аналогічні послуги коштували 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.