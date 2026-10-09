Інтернет в Україні може подорожчати: на скільки зростуть витрати і що буде з тарифами

Витрати інтернет-провайдерів в Україні збільшуються, і це може позначитися на вартості послуг для абонентів. На ціни впливатимуть не лише технічні роботи, а й потреба розширювати команди та забезпечувати стабільний зв’язок під час перебоїв з електроенергією.

Чому провайдери можуть підвищити тарифи

Можливе здорожчання інтернету прогнозує Олександр Арутюнян, пише The Page. За його словами, компаніям доводиться вкладати більше коштів у підтримку та розвиток мереж.

Зокрема, потрібно прокладати додаткові кабелі, розміщувати комунікаційні вузли в різних локаціях і збільшувати кількість працівників.

Залежно від міста та регіону додаткові витрати на обслуговування одного абонента можуть становити 20 – 80 гривень. Це оцінка зростання витрат провайдерів, а не оголошене підвищення тарифу на відповідну суму.

На що витрачають найбільше

Однією з головних проблем для провайдерів стає нестача технічних спеціалістів. Компаніям потрібно формувати додаткові аварійні бригади, які оперативно усуватимуть пошкодження та відновлюватимуть роботу мереж. Серед інших витрат:

Обслуговування інфраструктури. Провайдерам потрібно прокладати нові кабелі та підтримувати обладнання в робочому стані. Ремонт мереж. Пошкодження потребують додаткових ресурсів і працівників для відновлення зв’язку. Енергонезалежність. Компанії витрачають кошти, щоб інтернет продовжував працювати під час перебоїв з електропостачанням.

Чи означає це, що інтернет подорожчає для всіх

Єдиного підвищення для всієї країни з наведених оцінок не випливає. Витрати залежать від регіону, стану мережі та потреб конкретного провайдера, тому зміни тарифів можуть відрізнятися.

Водночас збільшення витрат на персонал, ремонт і підтримку інфраструктури створює для операторів додатковий фінансовий тиск. Якщо ці витрати не вдасться компенсувати іншими способами, частину з них компанії можуть закласти у вартість послуг для абонентів.

Чи подорожчають мобільні тарифи

Оператори за останні роки зіткнулися з великими витратами. Йдеться, зокрема, про відновлення пошкодженої інфраструктури, ремонт обладнання, розбудову мереж та забезпечення її автономної роботи.

Водночас, нинішні ціни тарифів на мобільний уже враховує значну частину цих витрат, як вважає телеком-експерт Олександр Глущенко. Тому оператори можуть опинитися в ситуації, коли чергове підвищення цін буде складно пояснити споживачам лише зростанням витрат.



